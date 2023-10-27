اليوم.. منتخب الشباب يختتم معسكره استعدادا لدورة شمال إفريقيا

يختتم اليوم الجمعة، المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، الذى أقيم علي الملعب الفرعي بإستاد القاهرة بمشاركة 50 لاعبا ضمن خطة الجهاز الفني لمشاهدة ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل اختيار القائمة النهائية المشاركة في بطولة شمال افريقيا التي تقام في تونس نوفمبر المقبل.



وأدي اللاعبون تدريباتهم على مدار اليومين الماضيين، والتي شهدت تنوعا بين التدريبات البدنية وأخرى بالكرة، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلي مجموعتين تضم كل مجموعة 25 لاعبا، وخاضت المجموعة الأولى مرانا صباحيا، بينما أدت الثانية مرانا في السادسة مساء.



وضمت قائمة منتخب مصر للشباب استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا، في حراسة المرمى: عمر كمال، علي طارق، يوسف حمادة، أحمد وهبة، حمزة خالد، محمد عبد الفتاح، وخط الدفاع: طارف فوزي، محمد عبد المنعم، يحيى مصطفى، محمود لبيب، عبد الله فؤاد، حسام عوض، هشام محمد، يوسف أشرف، مروان عصام، عبدالله حسن، محمد سامي، أحمد ناصر، يوسف جمال، إبراهيم عادل، محمود سمير، عبد الرحمن محمد ربيعة.



وفي خط الوسط: كريم الحسيني، عمر عبد العظيم، أحمد وحيد، محمد عاطف، عبد الرحمن صلاح، أدم وجيه، يوسف وائل، محمد عمرو، يوسف محمد، محمد رأفت، فارس خالد، محمد عماد، إسلام تامر، يوسف عبد الله، وخط الهجوم: يوسف النجار، سليم سليمان، بشار أشرف، أدهم بن شرقي، أنس وائل، محمد عبد الله، عمر أسامة، فارس عكاشة، فتحي فياض، عاطف الحكيم، إسلام فؤاد، محمد رأفت، أحمد جبل، أحمد خالد.

