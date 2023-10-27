سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: قطاع المياه في مصر من أهم مجالات التعاون مع الحكومة المصرية

أكد السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن قطاع المياه في مصر أولوية للاتحاد الأوروبي و يعد من أهم مجالات التعاون مع الحكومة المصرية حيث تتراوح أنشطته ما بين العمل على وضع استراتيجيات مائية و إقامة أنشطة عملية ، مشيرا إلى أن الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه التي تنطلق بالقاهرة بعد غد الأحد ترسخ موقع مصر كمركز لإدارة المياه و إدارة موارد المياه في إفريقيا و شمال إفريقيا و البحر المتوسط.

وتنطلق فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه لعام 2023، و هو أكبر فعالية مخصصة لقضايا المياه في المنطقة، في الفترة من بعد غد الاحد 29 أكتوبر و حتى 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "أنشطة معنية بالتكيف المائي من أجل الاستدامة"، و تقام الفعالية بتنظيم مشترك بين وفد الاتحاد الأوروبي في مصر و وزارة موارد المياه و الري.

و ستجمع فعاليات أسبوع القاهرة للمياه صناع السياسات و الدبلوماسيين وممثلي وكالات الأمم المتحدة و منظمات إقليمية ومؤسسات مالية و خبراء المياه وأطراف أساسيين من القطاع الخاص والإعلام لمناقشة سياسات وخطط جذب الاستثمارات لقطاع المياه و مجهودات التكيف لمكافحة أثر تغير المناخ.



وينظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عددا من الفعاليات رفيعة المستوى أثناء فترة إقامة أسبوع القاهرة للمياه لعام 2023 بما في ذلك منتدى أعمال المياه الأوروبي-المصري و المنتدى الخامس لسياسات الاستثمار في المياه المشترك بين الاتحاد الأوروبي و الاتحاد من أجل المتوسط و البنك الإفريقي للتنمية والذي سيمثل منصة حوار لصناع السياسات والأطراف المعنية لتحسين تمويل المياه و سياسات الاستثمار في منطقة البحر المتوسط و إفريقيا. و إذ تشعر العديد من البلدان الإفريقية بآثار تغير المناخ بالفعل، تلوح فرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تدابير تكيف طويلة المدى والإمساك بدفة القيادة للإسراع بوتيرة تحول القارة الأخضر.



كما يستضيف وفد الاتحاد الأوروبي الجولة الأولى من حوارات الشباب بشأن المياه المقرر عقدها في 1 نوفمبر و الذي سيشمل مناقشات بين أطراف شبكة الاتحاد الأوروبي للتواصل بين الشباب (ﭼيل كونكت) بشأن "مستقبل الحفاظ على المياه و إدارتها".

كما سيشمل الحوار أيضا مسابقة خاصة بالمشاريع المبتدئة إذ يعرض رواد الأعمال الطموحين من الشباب أفكارهم بشأن البدء في أعمال تجارية متخصصة في المياه مع طلب المشورة من لجنة مكونة من قادة رجال الأعمال المحنكين و مستشارين ، بالإضافة إلى ذلك، سينظم الاتحاد الأوروبي حفلا لتقديم الجوائز في 2 نوفمبر لتكريم الفائزين في مسابقة أفضل مشروع تخرج لخريجي الجامعات تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.



ويكتسب أسبوع القاهرة للمياه مزيدا من الأهمية هذا العام إذ يأتي تِلْوَ إتمام عملية التقييم العالمية الأولى و هي الآلية الأساسية لتقييم التقدم المحرز بموجب اتفاقية باريس. كما يأتي قبيل عقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الفترة من 30 نوفمبر و حتى 12 ديسمبر 2023 بهدف وضع خطة للتعجيل بالأنشطة الخاصة بالمناخ.



وكشف الاتحاد الأوروبي عن جهوده في قطاع المياه في مصر، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي بمنح تقدر بمبلغ 550 مليون يورو لتمويل مشاريع مائية في مصر على مر العقود الماضية.

و عززت هذه المنح موارد تمويلية ميسرة تقدر بحوالي 3 مليار يورو في القطاع بالتعاون مع مؤسسات مالية أوروبية أخرى.

اتسعت دائرة البرامج ذات التمويل المشترك لتشمل أكثر من 16 محافظة مصرية.

و تقدم هذه البرامج قرابة 20،000 فرصة عمل دائمة و أكثر من 60،000 فرصة عمل مؤقتة في المناطق الريفية بشكل أساسي.

و يساعد هذا في تحسين جودة حياة تقريبا 18.5 مليون مواطن في مصر بحلول عام 2024 مما يساعد على الحد من الفقر بالتوازي مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.