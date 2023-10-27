الجيش الروسي يصد 6 هجمات أوكرانية في خاركوف ويقضي على 225 عسكريًا

أعلنت قوات "الغرب" الروسية صد 6 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 225 عسكريا أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"، سيرغي زيبينسكي: "على محور كوبيانسك صدت قوات "الغرب" باستخدام الضربات الجوية والمدفعية في صد ست هجمات أوكرانية في مناطق سيرجييفكا وتيمكوفكا وسينكوفكا".

كما نفذت مقاتلات "سو-34" ضربات على تجمعات أوكرانية في مناطق بيتروبافلوفكا وستيبوفاي نوفوسيلوفكا.

كما أحبطت القوات الروسية ثلاث محاولات أوكرانية بمنطقة أوغليدار وشمال غرب بريوتنوي.

وعلى محور جنوب دونيتسك، تكبدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 100 جندي، وفق رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك "شرق"، أوليج تشيخوف.