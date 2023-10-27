تعرف على الدول الفائزة في بطولة العالم للناشئين للشطرنج بشرم الشيخ

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ختام منافسات بطولة العالم للناشئين للشطرنج المقامة بشرم الشيخ في الفترة من ١٥ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري تحت رعاية الاتحادين الدولي والمصري للشطرنج.

وهنأ محافظ جنوب سيناء أكاكي اشفيلي نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج مدير بطولة العالم للشطرنج، بنجاح البطولة.

شهد الختام اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد فؤاد المستشار الإعلامي للبطولة.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على حسن التنظيم للبطولة، معربا عن سعادته بإقامة تلك الفعاليات الدولية بمدينة شرم الشيخ في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية بشرم الشيخ، والترويج للسياحة الرياضية التي تشتهر بها شرم الشيخ، لافتا لامتلاك شرم الشيخ لكل المقومات الرياضية والطقس المناسب طوال العام، وتميزها بالمقاصد السياحية والمناظر الخلابة، وهوائها النقي.

وشارك المحافظ في تقديم الكؤوس للفائزين، وتم تبادل الدروع التذكارية.

يشار إلى البطولة شارك فيها 1000 لاعب من 70 دولة على مستوى العالم، كما ان البطولة رصدت مجموعة من الجوائز بنحو ٣٠ جائزة لأصحاب الخمسة مراكز الأولى من كل فئة وتنوعت الجوائز ما بين ميداليات وكؤوس، بالإضافة إلى توزيع شهادات وهدايا لجميع المشاركين في البطولة.

و جاءت نتيجة المسابقات بفوز 5 مراكز من كل فئة وجاءت المراكز كالأتي :

1- لاعبين من سن 8 سنوات بنين بترتيب المراكز"الأول والثاني الاتحاد الدولي وسلوفاكيا وسريلانكا و كندا".

2- لاعبين من سن 10 سنوات بنين بترتيب المراكز "كازاخستان، أمريكا، أسكتلندا، والرابع والخامس الاتحاد الدولي".

3- لاعبين من سن 12 سنة بنين بترتيب المراكز "الأول و الثاني فيتنام ،كندا، أوزبكستان".

4- لاعبات من 8 سنوات بنات بترتيب المراكز " إنجلترا، الصين،فيتنام،أوزبكستان، أذربيجان".

5- لاعبات من 10 سنوات بترتيب المراكز "الصين، المكسيك، الاتحاد الدولي، بولندا، كازاخستان".

6- لاعبات من سن 12 سنة بترتيب المراكز "سريلانكا، الاتحاد الدولي، كازاخستان، فيتنام، الاتحاد الدولي.

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