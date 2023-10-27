اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح أحدث تحفة معمارية وأكبر مسجد بنويبع

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يرافقهما اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مجمع مسجد الصديق الإسلامي أحدث تحفة معمارية بمدينة نويبع وأكبر مسجد بها، وسوف تنقل شعائر صلاة الجمعة منه على الهواء مباشرة؛ في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، مستشار محافظ جنوب سيناء للشؤون الدينية وشؤون المساجد لـ«البوابة نيوز»: إن المساحة الكلية للمسجد 5000 متر مربع، المسجد والخدمات 2000 متر، وصحن المسجد العلوي 900 متر رجال والدور الأرضي صحن ثاني للرجال 500 متر ومصلى للسيدات حوالي 400 متر، بجانب سكن للإمام 80 متر، والباقي من خدمات واللاند سكيب تصل المساحة الإجمالية 5000 متر.

وأضاف: ويضم المسجد دار تحفيظ قرآن ومركز ضيافة، و يخدم نحو 10 آلاف مواطن من أهالي نويبع، و يضم المسجد 4 مآذن، وقبة كبيرة ويحيط بها مجموعة من القباب الصغيرة. ويعد التصميم المعماري الخاص بالمسجد تحفة معمارية تمزج بين الحاضر والماضي.

كان اللواء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد وصل، أمس الخميس، مطار شرم الشيخ الدولي، وكان في استقباله اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ إسماعيل الراوي، مستشار المحافظ للشؤون الدينية وشؤون المساجد، والشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

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