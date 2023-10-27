أحمد الطاهري: «هناك سعي من بعض الأطراف لإقحام مصر في الصراع الجاري بغزة»

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 04:04 ص

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بقناة «القاهرة الإخبارية» معلقًا على حادث طابا، إن هناك سعي من بعض الأطراف؛ وذلك لإقحام مصر في الصراع الجاري بقطاع غزة، والقيادة السياسة المصرية حذرت من الإنزلاق نحو حرب إقليمية.

كانت قد قالت مصادر مطلعة لـ قناة ‎القاهرة الإخبارية إنه تم وصول قوات الأمن إلى موقع حادث طابا لبدء التحقيقات الأولية.



وأفادت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مطلعة تؤكد أنه لا وفيات في حادث طابا وإصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين.

وأضافت المصادر أن الحادث استهدف مبنى إسعاف مدينة طابا والسكن المخصص لإدارة مستشفى طابا.

كانت قد أفادت مصادر مطلعة أنه فى إطار التصعيد الجاري في غـزة سقط صاروخ فى طابا، مما أسفر عن إصابة 6 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية.



وأشارت المصادر إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما جرى.