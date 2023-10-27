«القاهرة الإخبارية»: خروج 5 من مصابي حادث طابا واستقرار حالة المصاب السادس

أكدت مصادر من داخل مستشفى ‎طابا المركزي خروج خمسة مصابين بعد تلقيهم العلاج اللازم واستقرار الحالة الطبية للمصاب السادس في الحادث الذي وقع بمدينة طابا إثر سقوط صاروخ استهدف مبنى إسعاف مدينة طابا والسكن المخصص لإدارة مستشفى طابا.

وكان قد قال مصدر سيادي للقاهرة الإخبارية، إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على مدينة طابا المصرية فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب .

كانت قد قالت مصادر مطلعة لـ قناة ‎القاهرة الإخبارية إنه تم وصول قوات الأمن إلى موقع حادث طابا لبدء التحقيقات الأولية.

وكانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مطلعة تؤكد أنه لا وفيات في حادث طابا وإصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين.

كانت قد أفادت مصادر مطلعة أنه فى إطار التصعيد الجاري في غـزة سقط صاروخ فى طابا، مما أسفر عن إصابة 6 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية.

وأشارت المصادر أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما جرى.

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