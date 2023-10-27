فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة أريحا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت مصادرلـ"وفا" أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي بعدة آليات.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز "D9"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين، ونصبت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.