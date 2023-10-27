فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم جنين وتنصب قناصة في عدة مبانِِ

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز "D9"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين، ونصبت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة.

وأكد مصادر طبية إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم، نقل على إثرها بسيارات الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إحدى المستشفيات بالمدينة.