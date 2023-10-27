مصر تفوز على الكويت في كأس العالم للميني فوتبول بالإمارات

حقق منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" فوزه الأول في كأس العالم للعبة، والذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.



وجاء فوز منتخبنا على نظيره الكويتي بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهما أحمد جابر الديك وعادل مجدي كامل، في إطار منافسات المجموعة السابعة في المونديال.

ويسجل هذا الفوز في التاريخ كونه الفوز الأول لمنتخبنا الوطني الأول في أول مشاركة في بطولة كأس العالم في تاريخ مشاركات مصر، حيث أن مشاركة مصر في البطولة الحالية هي الأولى لها في كأس العالم للرجال، فيما سبق لمنتخب الشباب تحت 23 سنة ومنتخب السيدات المشاركة في كأس العالم وأحرز كل منهما المركز الرابع.

عقب المباراة اجتمع أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب، والجهاز الفني باللاعبين بأرض الملعب عقب الفوز مباشرة ثم بعد ذلك اتجهوا الي مقر الإقامة وعقب العشاء تمت مناقشة إيجابيات وسلبيات المباراة الأولى، والوقوف على الأخطاء لتفاديها في اللقاء القادم أمام أذربيجان بطل أوروبا الأحد المقبل.

وأغرب أحمد سمير مؤسس رياضة الميني فوتبول في مصر وأحد طيور مصر المهاجرة العائدة إلى أرض الوطن، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الحلم والوصول إلى العالمية مع كتيبه منتخب مصر اليوم قائلاً: "شرفنا بلدنا اليوم وسنواصل طريقنا مباراة تلو الأخرى حتى تحقيق اللقب إن شاء الله وإسعاد الشعب المصري".

ويحضر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني مباراة أذربيجان والعراق غدًا، لمتابعة آداء الفريقين قبل لقائهما الأحد والثلاثاء القادمين.

ويرأس بعثة منتخبنا الوطني بالامارات أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري، ورئيس الاتحاد العربي للعبة.

ويضم منتخبنا الوطني 17 لاعبا هم: علي غزال ، هشام خميس ، أحمد جابر الأطروش ، حسام حسن محمد، إبراهيم كمال ، عمر نعمان ، مروان عيسى، عابد إيهاب ، محمد ياقوت ، طارق باهي ،جمال محمد مبروك ، عادل مجدي كامل ،محمود السيد ،أحمد جابر إبراهيم ،طه محمود ،محمد بابادين ، ومحمود جمال.

والجهاز الفني يتكون من وجدي دردور تونسي مديرًا فنيًا، ويعاونه من مصر أنسي نبيل مدربًا عامًا، عصام الشرقاوي مدربا، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أحمد نحلة مديرًا إداريًا، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب، ويرافق البعثة الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.