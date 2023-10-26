بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الخميس، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.88 %، عند 12.035،24 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.96 % ليستقر عند 979،09 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 1 % بمجموع 886،86 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.99 % بمجموع 11.100،14 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 107 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 616 مليار درهم مغربي.