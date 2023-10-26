نائب رئيس «المصري»: كل طرف حصل على حقه في أزمة «عيد ومنصور».. والزمالك لم يطلب ضم «حمادة»

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه كان صاحب حق في أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تنازل عن الشكوى بشكل رسمي بعد الاتفاق مع كامل أبوعلي.

وقال «عبد القادر» في تصريحات تليفزيونية "هناك علاقات جيدة بين الزمالك والمصري، وتم التواصل بين كامل أبوعلي وحسين لبيب، وتم إنهاء الأمر وديًا، وباتفاق يرضي الطرفين، وقام الزمالك بالتنازل عن الشكوى، وتسلم المصري كارنيهات اللاعبين للمشاركة في المباريات".

وأضاف: "كل طرف حصل على حقه في هذه الأزمة، ولا أريد الحديث كثيرًا عن الأمور المالية، لكن أحمد عيد وأحمد أيمن منصور قاموا برد الأموال التي حصلوا عليها من الزمالك".

وأكد: "الزمالك لم يطلب ضم أي صفقة من المصري في يناير سواء محمود حمادة أو أي لاعب آخر، لكن في وجود علاقات قوية بين الناديين من الوارد حدوث تعاون مستقبلا".

وأشار إلى أن المصري البورسعيدي قام بمبادرة رسمية بتهنئة المجلس الجديد بعد انتخابه رسميًا، وهناك رغبة قوية في المحافظة على العلاقات الودية بين الناديين.

وأشاد رجب عبدالقادر، بالجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، متمنيًا التوفيق للاعبين أمام بيراميدز الذي يعتبر من أقوى الفرق المحلية.