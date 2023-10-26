محمد صلاح يسجل هدفًا ضمن خماسية ليفربول على تولوز باليوروباليج

شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي فاز بها فريقه على تولوز الفرنسي بخماسية مقابل هدف، والتي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وجلس صلاح على مقاعد بدلاء الريدز في مباراته ضد تولوز، وشارك بديلًا في الدقيقة 70 بدلًا من زميله ريان جرافنبيرش، ليرتدي شارة القائد لأول مرة هذا الموسم.

ونجح الفرعون المصري في وضع بصمته بالمباراة، وأحرز هدفًا اختتم به خماسية الحمر على الفريق الفرنسي.

تقدم ليفربول على تولوز بنتيجة 3-1 في الشوط الأول من اللقاء، حيث جاءت أهداف رفاق محمد صلاح عن طريق دييجو جوتا وواتارا إيندو وداروين نونيز في الدقائق 9 و30 و34 على الترتيب، بينما جاء هدف الضيوف الوحيد في المواجهة بواسطة تهيجس دالينجا في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، سجل جرافنبيرش رابع الأهداف في الدقيقة 65، ثم حان دور صلاح في ممارسة هوايته المفضلة بهز شباك المنافسين، ليحرز الهدف الخامس في الدقيقة 90+3.

وبهدفه في شباك تولوز، أصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المسابقات الأوروبية لناد إنجليزي برصيد 43 هدفًا متخطيًا أسطورة أرسنال تيري هنري الذي سجل 42 هدفًا.

وبتلك النتيجة، حقق ليفربول العلامة الكاملة بالمجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي، وذلك برصيد 9 نقاط على قمة الترتيب، فيما تجمد رصيد تولوز عند 4 نقاط في المركز الثالث.