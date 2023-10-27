البيت الأبيض: روسيا تحقق نجاحًا تكتيكيًا في النزاع الأوكراني

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تتمكن روسيا من تحقيق مكاسب تكتيكية في النزاع بأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "هذا صراع ديناميكي.. وروسيا قد تحقق بعض المكاسب التكتيكية في الأشهر المقبلة".

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتوقع زيادة وتيرة الأعمال الهجومية للجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بالقول إنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف العملية العسكرية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والاضطهاد على يد نظام كييف لأكثر من ثماني سنوات.

وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، ولم تترك لروسيا "أية فرصة للقيام بخلاف ذلك، وقد نشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".

ووفقا لبوتين، تحاول روسيا منذ 30 عاما التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكن الرد على حسن نيتها كان إما الخداع والأكاذيب الساخرة، وإما محاولات الضغط والابتزاز، في حين راح الحلف، في الوقت نفسه، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، يتوسع بشكل مطرد ويقترب من الحدود الروسية.