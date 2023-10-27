قادة الاتحاد الأوروبي يرحبون بمقترح إسباني لعقد "مؤتمر دولي للسلام"

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إلى "ممرات إنسانية وهدنات" تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من الشهر الجاري، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وجاء في بيان صدر عن قادة الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في العاصمة البلجيكية بروكسل أنّ "المجلس الأوروبي يعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية، بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".

وأشار البيان الى أنّ القادة الأوروبيين "سيعملون بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، وتوفير المساعدة وتسهيل الوصول الى الغذاء والمياه والرعاية الصحّية والوقود والإيواء".

وأبدى القادة الأوروبيون في بيانهم الصادر بعد خمس ساعات من المداولات والمتضمن 19 بندا، ترحيبهم بمقترح إسباني لعقد "مؤتمر دولي للسلام قريبا" للبحث في حل الدولتين.