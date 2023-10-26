بري: إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة ضد الحجر والبشر في قطاع غزة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة ضد الحجر والبشر في قطاع غزة كما على طول خط الحدود اللبنانية، مؤكدا أن كل ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا هو في عهدة المجتمع الدولي وكل الموفدين الدوليين الذين يحتشدون في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات، اليوم/الخميس/، خلال متابعته للتطورات الميدانية في القرى والبلدات الحدودية على ضوء تصاعد العدوانية الإسرائيلية واستهدافها للأحياء السكنية والمدنيين اللبنانيين واستخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دوليًا وتحديدا القذائف في الفوسفورية والإنشطارية ضد الزراعات في بلدات علما الشعب ورميش وعيتا الشعب والضهيرة ومروحين ويارون وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا.

وأجرى بري اتصالات مع قيادة الجيش ومع أجهزة وزارة الداخلية والدفاع المدني فيها وجهاز الإطفاء في كشافة الرسالة الإسلامية من أجل المسارعة والمؤازرة في إخماد الحرائق.