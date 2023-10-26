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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "جنين"

استشهاد شاب فلسطيني
استشهاد شاب فلسطيني
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في قرية طورة جنوب غرب جنين بشمال الضفة الغربية.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى "ابن سينا" في جنين باستشهاد الشاب محمد أحمد صادق قبها (25 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي.

وكان الشاب قبها، وهو من ذوي الإعاقة، قد أصيب يوم الجمعة الماضي برصاص الاحتلال الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت في قرية طورة، ونقل إلى مستشفى ابن سينا، إلى أن ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

وباستشهاد الشاب قبها، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 106 شهداء، و1900 إصابة.

جنين الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي
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