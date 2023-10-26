مسؤول أممي: لا يوجد مكان آمن في غزة

حذرت لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس من أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة" وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأضافت هاستينجز -في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الإخلاء – لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو غير قادرين على التحرك – فإن التحذيرات المسبقة لا تحدث فرقًا".

وتابعت: "عندما يتم قصف طرق الإخلاء، وعندما يجد الناس في الشمال والجنوب أنفسهم عالقين في الأعمال العدائية، وعندما تكون أساسيات البقاء على قيد الحياة غير متوفرة، وعندما لا تكون هناك ضمانات للعودة، لا يبقى للناس سوى خيارات مستحيلة، لا يوجد مكان آمن في غزة".

وأمرت القوات الإسرائيلية أكثر من مليون مدني في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا تحسبا لغزو بري متوقع.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في تحديث لها يوم الخميس أن أكثر من 7000 فلسطيني قتلوا في هجمات لاحقة على المنطقة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 18000 آخرين.

وإلى جانب قصف غزة، أمرت إسرائيل أيضًا بفرض حصار على الغذاء والماء والدواء والوقود في القطاع ما أدى إلى وقف الإمدادات المتضائلة بالفعل في القطاع بينما تحاول علاج آلاف الجرحى.