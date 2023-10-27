رئيس «التجارة الداخلية»: نطمأن المصريين بتوافر السلع الاستهلاكية كاملة بالأسواق

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه في ظل أزمة كورونا لم تخلو الأسواق المصرية من المنتجات الاستهلاكية، وذلك لأن الدولة المصرية تتبع السياسة التخزينية، لذا عند الأزمات نجد أن مصر يكون لديها مخزون استراتيجي حتى لا يكون هناك اختفاء لأي من السلع الاستهلاكية في الأسواق.



وأكد المهندس متى بشاي، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه على المواطنين شراء السلع الاستهلاكية الكافية لهم لمدة أسبوع وليس أكثر من ذلك حتى يظل السوق في حالة من التوازن، خاصة وأن هناك تجار ذو أنفس ضعية يقومون بتخزين السلع وقت الطلب المتزايد لرفع سعر السلعة عندما تختفي من الأسواق.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تريد تفعيل عامل المنافسة في الأسواق والتصنيع من أجل زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار للمستهلك.



وأشار إلى، أن عدم الاستقرار في المنطقة يؤدي إلى اضطراب السوق بصورة كبيرة، معبرًا: "نطمئن الشعب المصري حاليًا أن مصر لديها اكتفاء ومخزون من السلع الاستهلاكية، ولكن على المواطنين عدم التسارع على منافذ البيع وشراء كل السلع المعروضة خوفًا من المستقبل".