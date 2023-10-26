الولايات المتحدة: دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن دفعة جديدة من الأسلحة والمعدات لمساعدة أوكرانيا، في أزمتها الراهنة مع روسيا الاتحادية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الحزمة الجديدة من الأسلحة والمعدات تشمل أنظمة دفاع جوي ومدفعية وأنظمة مضادة للدبابات، وغيرها من القدرات التي ستعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات الروسية.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية، وهذا الدعم الإضافي سيساعدها على مواصلة إحراز التقدم. وتوفر هذه الحزمة ما قيمته 150 مليون دولار من الأسلحة والمعدات.