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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمرو موسى: استشهاد 7 آلاف فلسطيني جريمة حرب مكتملة الأركان

قطاع غزة
قطاع غزة
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قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّه يجب التذكير بحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية وأن لهم حق في الدفاع عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال "لو لم تكن إسرائيل لاخترعناها"، وهو ما يعبر عن أن لدى إسرائيل وظيفة معينة ومحددة، فهي كحاملة الطائرات أو قاعدة عسكرية لقوى خارجية.

وأضاف "موسى"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب أن تشكل الدول الفاعلة في العالم العربي القوةَ التي تكون رأس الحركة السياسية على مستوى العالم"، مشيرًا إلى أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة من غرور القوة، ولكن العالم الغربي بدأ يعبر عن غضبه في مسيرات ومناقشات في الجامعات والصحف.

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 7000 شهيد فلسطيني، موضحًا أن هذا الأمر عقاب جماعي بطريقة فيها الكثير من العنف والغرور وما يتخطاهما بكثير، بل جريمة حرب مكتملة الأركان.

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