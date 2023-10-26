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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمرو موسى: الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجود

عمرو موسى
عمرو موسى
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قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ ازدواجية معايير الدول الغربية في التعامل مع الأزمة الراهنة أدت إلى فشل مجلس الأمن في القيام بمهامه.

وأضاف "موسى"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ازدواجية المعايير هي التي رأيناها في مختلف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والعربية الإسرائيلية، كما أن ازدواجية المعايير سُبة في وجه النظام الدولي".

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجود، مشددًا على أن الفلسطينيين لهم حق وينتظرون من العرب بما لهم من قوة اقتصادية ومالية وتصويتية وتأثيرية أن ينقذوهم.

وأكد، أن الموقف العربي أصيب بانقسام واختلاف في الرأي واختلاف في تحديد العدو، وسياسات ربما فُرضت وربما كانت بناءً على تنسيق مع جهة ما ووعود وغيرها من الأمور، وبالتالي، فإن الفلسطينيين يرون أنهم خاسرون لأن الصمود العربي لم ينجح في إنقاذهم.

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