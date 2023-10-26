الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين عن دفعة جديدة للتخفيضات بالسلع قريبًا

قال علاء عز الدين، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتخفيف الأعباء عن المواطنين وكان لابد للدولة بكل مؤسساتها أن تجتمع مع كبار المنتجين لخفض الأسعار عن السلع الأساسية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الخاص تحمل أرباحه والدولة خفضت الجمارك ووفرت الدولار وسهلت العديد من الإجراءات ووصل التخفيض في بعض السلع إلى 25% وفي بعضها تجاوز 25%، مؤكدًا أن التضخم شيء خارج إرادة الدولة، ولكنه مشكلة تم تصديرها إليها نتيجة الأحداث العالمية.



وأشار إلى أن هناك مبادرات متعددة الدولة تقوم بها للتخفيف على المواطنين، مؤكدًا أنه تم توفير السلع المخفضة بالمحلات التجارية الكبرى وتوفير شوادر في المناطق النائية وانتقلنا للبقالة ويتم تحديد سعر البيع على السلع الغذائية لتكون بنفس السعر بمحافظات الجمهورية.

وأكد أنه يتم دراسة مجموعة جديدة من السلع لخفض أسعارها خلال الفترة المقبلة حتى يشعر المواطن بخفض الأسعار ونسب الخفض ستكون من 15 إلى 25%.