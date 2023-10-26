مرموش يسجل في تقدم آينتراخت فرانكفورت على هلسنكي بالشوط الأول

سجل الدولي المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، هدفًا في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد هلسنكي الفنلندي، في اللقاء الذي يقام حاليًا بينهما على ملعب دوتش بانك بارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم رفاق مرموش برباعية نظيفة، أحرز خلالها مهاجم المنتخب الوطني هدفًا في الدقيقة 30.

وافتتح إيريك إيبيمبي التهديف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف روبين كوخ الهدف الثاني في الدقيقة 27، ثم عزز عمر مرموش تقدم فرانكفورت بهدف ثالث في الدقيقة 30 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، فيما جاء الهدف الرابع عن طريق لويس سيلفا ميلو في الدقيقة 45+3.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت، وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 3 نقاط، فيما يأتي هلسنكي ثالثًا وفي رصيده نقطة وحيدة.