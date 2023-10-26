مسئول أمريكي: الوضع الإنساني للمدنيين في غزة خطير جدا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، أن الوضع الإنساني للمدنيين في غزة خطير جدا.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية"، مساء اليوم الخميس، أن "الكثير من الأسر الأمريكية ومن جنسيات أخرى لا تستطيع مغادرة غزة، وحركة حماس تمنعهم من المغادرة".

وأوضح أن "الولايات المتحدة نسقت على المستوى الدولي للتأكد من وصول المساعدات إلى غزة ونريد إيصال المزيد منها"، مبينا في الوقت ذاته أن "وتيرة إدخال المساعدات إلى غزة غير كافية وأن بلاده تعمل على تسريعها".

وأشار إلى أن واشنطن تركز مع شركائها في الأمم المتحدة على مواجهة معضلة نقص الوقود في غزة، لافتا إلى ضرورة توجيه الوقود للجهات التي تحتاجها.