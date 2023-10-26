محافظ الإسكندرية ووزير التعليم العالى يشهدان تخرج دفعة جديدة من برنامج الماجستير بـ"سنجور"

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، بمكتبة الإسكندرية حفل تخرج الدفعة الثامنة عشر بدرجة الماجستير من جامعة سنجور، والذي يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال الحفل هنأ المحافظ ١٧٥ طالبا وطالبة من كوادر ٣٣ دولة من مختلف البلدان الناطقة بالفرنسية بالقارة الإفريقية وهاييتى، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق، وأعرب عن سعادته بوجود جامعة سنجور الفرانكفونية على أرض الإسكندرية لما لها من دور كبير في تعزيز التعاون بين الإسكندرية وكافة الدول الأفريقية، وتقوية الأواصر والصلات بين الدول الفرانكفونية، فضلا عن دورها الأساسي في إعداد كوادر بشرية متميزة تعمل على تنمية أفريقيا في المستقبل.

وأكد الشريف أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم.. عاصمة مصر الثانية وهي منارة العلم والثقافة والفنون منذ فجر التاريخ، فهي المدينة الكوزموبوليتية المنفتحة على العالم، وعاش على أرضها بجانب المصريين جاليات من مختلف الجنسيات، وقد ساهم هذا التنوع الثقافي والعرقي في دعم علاقتها بجميع دول العالم.

وأضاف المحافظ أنه إيمانًا بدور جامعة سنجور في تقوية العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية فقد تم وضع حجر الأساس للمقر الجديد والدائم للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة على مساحة 10 فدان.

شهد حفل التخرج؛ الدكتور /عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور/ أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور/ هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والمستشارة / نادين مراد مستشارة وزير الخارجية للشئون الفرانكفونية، والسفير / محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والدكتور/ تييري فاردال المدير التنفيذي لجامعة سنجور، وعدد من سفراء المدن الفرانكفونية والأوروبية والأفريقية.