سؤال برلماني بسبب ارتفاع أسعار علاج المرضى بالمستشفيات

تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن: ارتفاع أسعار علاج المرضى بالمستشفيات والعيادات الخاصة بأسعار لايتحملها المواطن.



وذكرت الجزار أن هناك أزمة كبيرة وحقيقية يعاني منها قطاع كبير من المواطنين خاصة الذين لايعملون لدى الجهات التابعة للحكومة وكذلك المواطنين الذين لايتمتعون بمظلة التأمين الصحي فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الأدوية وإختفاء بعضها.



وطالبت النائبة بوضع حد أقصى لتكلفة العلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص ولأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار المبالغ فيها، على أن تقوم الوزارة بتحديد أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة بناء على عدد سنين مزاولة المهنة والشهادات التي حصل عليها الطبيب وإلزامه بكتابة أسعار الكشف والإستشارة على الروشتة وفي صالة إستقبال المرضى.

كما طالبت النائبة بخفض أسعار العلاج داخل المستشفيات الخاصة وأن تتدخل وزارة الصحة والسكان لاتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل وضع الأسعار الحقيقية لعلاج المواطنين داخل تلك المستشفيات مع وضع نسبة ربح مناسبة، وإحكام الرقابة على أسعار الكشف والعلاج والعمليات وأتعاب الأطباء في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة.



وطالبت النائبة بالإسراع في إستكمال منظومة التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين.