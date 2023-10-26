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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار بولاية ماين إلى 18 شخصًا والمشتبه به مايزال طليقًا

إطلاق النار بولاية
إطلاق النار بولاية مين الأمريكية
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قُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في لويستون بولاية مين الأمريكية، اليوم الخميس في حادث إطلاق نار جماعي في موقعين، وما يزال المشتبه به طليقا.

وأرسل مسئولو إنفاذ القانون في الولاية الأمريكية تنبيهًا بشأن حالة إطلاق نار نشط في مطعم Schemengees Bar and Grille وفي سبيرتايم ريكرياشن، وهي صالة بولينج على بعد حوالي 4 أميال من المطعم، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ونشرت شرطة الولاية صورة لروبرت كارد "40 عامًا" كشخص مشتبه به. وقالت الشرطة إن كارد، وهو مدرب أسلحة نارية في احتياطي الجيش الأمريكي، "يعتبر مسلحا وخطيرا".

يبحث أكثر من 100 محقق اتحادي ومحلي عن الموضوع.

ولاية مين الأمريكية إطلاق نار
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