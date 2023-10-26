ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار بولاية ماين إلى 18 شخصًا والمشتبه به مايزال طليقًا

قُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في لويستون بولاية مين الأمريكية، اليوم الخميس في حادث إطلاق نار جماعي في موقعين، وما يزال المشتبه به طليقا.

وأرسل مسئولو إنفاذ القانون في الولاية الأمريكية تنبيهًا بشأن حالة إطلاق نار نشط في مطعم Schemengees Bar and Grille وفي سبيرتايم ريكرياشن، وهي صالة بولينج على بعد حوالي 4 أميال من المطعم، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ونشرت شرطة الولاية صورة لروبرت كارد "40 عامًا" كشخص مشتبه به. وقالت الشرطة إن كارد، وهو مدرب أسلحة نارية في احتياطي الجيش الأمريكي، "يعتبر مسلحا وخطيرا".

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