توتنهام بدون هاري كين يحلق في الأفق.. وبايرن ميونخ يصاب بلعنة هداف السبيرز التاريخي

يبدو أن رحيل المهاجم هاري كين عن صفوف توتنهام هوتسبير، منح الفريق الإنجليزي فرصة التحليق فى الأفق خلال الموسم الكروى الحالى 2023-2024، وأصاب ناديه الجديد بايرن ميونخ الألمانى بلعنة تواجده داخل قلعة البافاري.

فى أغسطس الماضي، أعلن بايرن ميونخ ضم هارى كين مهاجم توتنهام السابق لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2027، فى صفقة بلغت 100 مليون يورو وإضافات أخرى بقيمة 20 مليون يورو، ليرحل عن النادى اللندنى بعد 12 عامًا قضاها دون تحقيق أى بطولة مع الفريق، بالرغم أنه الهداف التاريخى للنادى برصيد 280 هدفًا فى 435 مباراة فى كل المسابقات وصنع خلالها 64 تمريرة حاسمة، كما أنه ثانى هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز على مر العصور برصيد 213 هدفًا، بفارق 47 عن ألان شيرر.

وبالرغم من كل ذلك، إلا أن توتنهام بدون كين هذا الموسم يقدم مستويات رائعة لفتت الأنظار بقيادة مدربه الأسترالى أونج بوستيكوجلو، إذ إنه يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتى وأرسنال صاحبى المركزين الثانى والثالث وبـ3 نقاط عن ليفربول رابع الترتيب، ليحقق السبيرز أفضل بداية له فى تاريخه من حيث عدد النقاط بالبريميرليج، كما أصبح الفريق الوحيد حتى الآن فى الدورى الأقوى فى العالم، الذى لم يتذوق طعم الهزيمة بعد خوض 9 جولات، فضلًا عن أنه لم يخسر فى أول 7 مباريات بالدورى الإنجليزى وذلك للمرة الرابعة فى تاريخ النادي، بالإضافة إلى أنه حقق أول فوز له على ليفربول بعد غياب 6 سنوات والثانى له فى آخر 10 مواسم، كل ذلك حققه توتنهام فى غياب هدافه التاريخي، الذى يعد أكثر مهاجم سجل هاتريك (6 مرات) فى عام واحد بتاريخ البريميرليج، والأكثر تسجيلًا فى الدوريات الخمس الكبرى خلال عام 2017 بـ56 هدفًا، وأكثر لاعب فاز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى الممتاز 6 مرات وذلك بالتساوى مع ستيفن جيرارد.

فى المقابل، أصيب بايرن ميونخ بلعنة تواجد هارى كين داخل الفريق هذا الموسم، بداية من خسارة أول بطولات الموسم، بفقدان لقب كأس السوبر الألمانى أمام لايبزيج يوم 12 أغسطس 2023، كما فقد العملاق البافاري مكانه فى قمة الدورى الألماني لصالح باير ليفركوزن المتصدر بـ22 نقطة، ليحتل البايرن المركز الثالث برصيد 20 نقطة، كما أن كين مع فريقه الجديد يبتعد عن صدارة قائمة هدافى البوندسليجا بفارق 5 أهداف عن المتصدر سيرو جيراسى مهاجم شتوتجارت (14 هدفًا)، وذلك باحتلال مركز الوصافة بعد تسجيله 9 أهداف، ليصبح هارى كين مهددًا باستمرار عدم تحقيق البطولات الجماعية مع بايرن ميونخ مثل فترة تواجده مع توتنهام، الذى يقدم موسمًا استنائيًا بقيادة هدافه الجديد، الكورى الجنوبى سون هيونج مين.