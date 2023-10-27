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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. الزمالك في مواجهة صعبة أمام إنبي بالدوري

الزمالك
الزمالك
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يخوض فريق الزمالك، مواجهة صعبة، أمام فريق إنبي، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز .

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط وذلك من خوض 4 مباريات، حيث تعادل في الجولتين الأولي والثانية أمام بيراميدز والمقاولون العرب بنتيجة 2-2 و1-1، ثم فاز في الجولة الثالثة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1، ثم فاز في الجولة الرابعة على حساب فريق سموحة بنتيجة 5-1.

ويأمل الزمالك في حسم موقعة إنبي اليوم لمواصلة الانتصارات، والمضي قدما نحو المنافسة على درع الدوري هذا الموسم على أمل استعادة اللقب الذي خسره الزمالك في الموسم الماضي لصالح الأهلي . 

ويغيب عن فريق الزمالك في مباراة إنبي الليلة كل من، عبدالله جمعة، وعمرو السيسي، ومحمد عبد الشافي، ومحمود الونش، ومحمد طارق، وسامسون أكينولا، وذلك لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والفنية .

بينما اختار الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك قائمة لمباراة إنبي ضمت كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني  - مصطفى الزناري  - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح  - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

أما فريق إنبي فيدخل لقاء الزمالك اليوم وفي رصيده 4 نقاط، في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، ويأمل في الخروج من لقاء اليوم بنتيجة ايجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير. 

الزمالك إنبى الدوري الممتاز أيمن مصطفى
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