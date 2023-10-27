الليلة.. الزمالك في مواجهة صعبة أمام إنبي بالدوري

يخوض فريق الزمالك، مواجهة صعبة، أمام فريق إنبي، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز .

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط وذلك من خوض 4 مباريات، حيث تعادل في الجولتين الأولي والثانية أمام بيراميدز والمقاولون العرب بنتيجة 2-2 و1-1، ثم فاز في الجولة الثالثة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1، ثم فاز في الجولة الرابعة على حساب فريق سموحة بنتيجة 5-1.

ويأمل الزمالك في حسم موقعة إنبي اليوم لمواصلة الانتصارات، والمضي قدما نحو المنافسة على درع الدوري هذا الموسم على أمل استعادة اللقب الذي خسره الزمالك في الموسم الماضي لصالح الأهلي .

ويغيب عن فريق الزمالك في مباراة إنبي الليلة كل من، عبدالله جمعة، وعمرو السيسي، ومحمد عبد الشافي، ومحمود الونش، ومحمد طارق، وسامسون أكينولا، وذلك لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والفنية .

بينما اختار الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك قائمة لمباراة إنبي ضمت كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

أما فريق إنبي فيدخل لقاء الزمالك اليوم وفي رصيده 4 نقاط، في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، ويأمل في الخروج من لقاء اليوم بنتيجة ايجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير.