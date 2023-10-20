داليا عبد الرحيم: الحرب على غزة تنتج الطبعة الثالثة من داعش

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير “البوابة نيوز”، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، ومقدمة برنامج “الضفة الأخرى” على قناة القاهرة الإخبارية، إن ما تقوم به إسرائيل من خطاب شديدة الكراهية ضد الشعب الفلسطيني سيصنع الكثير من الويلات التي ستؤثر بالسلب على أوروبا وأمريكا.

وأضافت "عبد الرحيم"، خلال تغطية خاصة على فضائية "الحياة"، أن الحرب الأفغانية أفرغت عن الطبعة الأولى من القاعدة، واجتياح العراف أنتج الطبعة الثانية من القاعدة، والطبعة الأولى من داعش، وسقوط الجيش السور أنتج الطبعة الثالثة من القاعدة، والطبعة الثانية من داعش.

ولفتت إلى أن ما يحدث في غزة من شأنه أن ينتج الطبعة الثالثة من داعش، متوقعة أن تحدث عمليات في أوروبا خلال الفترة المقبلة ردًا على ما يحدث في قطاع غزة من جرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقدت داليا عبد الرحيم المواقف الأوروبية الداعمة لجيش الاحتلال في العدوان على قطاع غزة.

وأشارت رئيس تحرير "البوابة"، إلى أن وجهة النظر العربية والفلسطينية لا تصل إلى الدول الغربية، مطالبة بمزيد من التسويق والترويج للموقف العربي وتوضيح الحقائق بشأن الصراع

وأشادت داليا عبد الرحيم، بالموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المناصر للقضية الفلسطينية الذي يتسم بالتوازن.

وانتقدت رئيس تحرير "البوابة" موقف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، واصفة ذلك بـ"الموقف المنبطح".

واستنكرت داليا عبد الرحيم مطالب البعض الزج باسم مصر في الصراع الدائر حاليا، مشددة على أن مصر لن تخوض حربا بالوكالة.

وعددت رئيس تحرير البوابة، المواقف المصرية المساندة للفلسطينيين عبر الدعم الدبلوماسي والسياسي والشعبي والمساعدات الإنسانية.

قالت الكاتبة داليا عبد الرحيم، إن ما تقوم به إسرائيل من خطاب شديدة الكراهية ضد الشعب الفلسطيني، سيصنع الكثير من الويلات التي ستؤثر بالسلب على أوروبا وأمريكا.

وتابعت "عبد الرحيم"، خلال تغطية خاصة على فضائية "الحياة"،، مساء الجمعة، أن الحرب الافغانية أفرغت عن الطبعة الأولى من القاعدة، واجتياح العراف أنتج الطبعة الثانية من القاعدة، والطبعة الاولى من داعش، وسقوط الجيش السور أنتج الطبعة الثالثة من القاعدة، والطبعة الثانية من داعش.

ولفتت إلى أن ما يحدث في غزة، من شانه أن ينتج الطبعة الثالثة من داعش، متوقعة ان تحدث عمليات في أوروبا خلال الفترة المقبلة ردًا على ما يحدث في قطاع غزة من جرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي.