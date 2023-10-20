بدء فرز الأصوات في انتخابات الزمالك.. صور

بدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات في انتخابات الزمالك، لتحديد أعضاء المجلس الجديد الذين نجحوا في الانتخابات.

وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، واستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء ثم أغلق وبدأ منذ قليل فرز الأصوات .

من عمليات فرز الأصوات

تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

فرز الأصوات

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.