تعرف على المحور الفكري للدورة الخامسة بملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

أعلنت لجنة الندوات والمحاور الفكرية في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، برنامج «الإطار الفكري»، المقدم ضمن فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى لهذا العام، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار «الحياة لنا»، والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت 21 أكتوبر وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

ينظم «الإطار الفكري» في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، تحت إشراف د. محمد سمير الخطيب، وتنسيق الناقدة مي الدماصي، بعنوان «المسرح الجامعي.. تظاهرات عالمية»، بسينما الهناجر في الساعة 6 مساءً إلى 8 مساءً.

ويشهد يوم الأحد22 أكتوبر 2023، إقامة ماستر كلاس.. «Master Class» بعنوان «تطورات مهارات التمثيل والإخراج الصحفي في المسرح الجامعي» تقديم بروفيسور بيتر بارلو، مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، د. رانيا فتح الله أستاذ التمثيل بكلية الآداب قسم المسرح جامعة حلوان، والتي تشكل كأنها مناظرة مسرحية، يدير المناظرة والحوار الفنان والمخرج المغربي إلياس بوشري.

ويشهد يوم الاثنين 23 أكتوبر، ندوة بعنوان «مهرجانات الشارقة وتأثيرها على المسرح الجامعي.. آفاق إبداعية»، والتي تُقدم لقاءً خاصًا مع مكرم الدور ة الخامسة أحمد أبو رحيمة، مدير إدارة الشارقة في دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية ويدير الندوة الكاتب مجدي محفوظ.

وفي اليوم نفسه، عقب الندوة يُقام حفل لتوقيع كتاب دكتور. حسن عطية «سوسيولوجيا المسرح عند الناقد حسن عطية»، لكل من الناقد والباحث الدكتور عامر صباح المرزوك، والناقد دكتور رسل خلفة البكري من العراق، والكتاب إصدار دار المعارف .

ويختتم «الإطار الفكري» برنامجه يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، والذي يشهد إقامة «المائدة المستديرة» وتقدم هذا العام بعنوان «المهرجانات المسرح الجامعي.. آفاق إبداعية».

يشارك بالمائدة المخرج ماجد بن مسعود العوفي مدير مهرجان آفاق "سلطنة عمان" د. فتحي بن عمر "تونس" مدير مهرجان المنستير، أ. نجوى صلاح وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، ومؤسس مهرجان إبداع لطلاب الجامعات "مصر"، ويدير المائدة عبد الله عمر باحطاب مدير مهرجان الكليات جامعة الملك عبد العزيز "السعودية"، والإعلامية نجوى المهري "تونس".

يرأس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

