الجمعة 20 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة إنبى

البنك الاهلي
البنك الاهلي
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إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة  إنبى وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها غدا السبت ويستضيفها ستاد بتروسبورت في تمام السابعة مساء
جاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ حسن شاهين

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار _ سعيدو سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني

خط الوسط ..  عماد فتحى _أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ أحمد سعيد  _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.

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ستاد بتروسبورت البنك الأهلي الأهلى بابا فاسيليو إنبى
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