بالفيديو.. داليا عبد الرحيم: الجماعات المتطرفة تستغل الحرب على غزة لتجنيد الشباب في أوروبا

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير “البوابة نيوز”، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، ومقدمة برنامج “الضفة الأخرى” على قناة القاهرة الإخبارية، إن الجماعات المتطرفة في أوروبا والشرق الأوسط تستغل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية لتجنيد الشباب في أوروبا تحت دعوة نصرة المستضعفين.

وأضافت "عبد الرحيم"، خلال حوارها على فضائية "الحياة"، أن هناك مجموعة من التحديات والأطروحات التي قد تحدث نتيجة الحرب على قطاع غزة، مثل عمليات الذئاب المنفردة التي تحدث في أوروبا، حيث قتل شخص في السويد اثنين في الشارع، وعند التحقيق معه تحدث بأنه فعل ذلك بسبب الموقف الأوروبي المتخاذل تجاه القضية الفلسطينية.

ولفتت إلى أن ما يحدث في الحرب على قطاع غزة سيعود بالكثير من الخيبات ليس على الشرق الأوسط، ولكن على أوروبا والولايات المتحدة تحمل نتيجة وقوف الغرب إلى جانب الطرف المعتدي على الشعب الفلسطيني.

وانتقدت داليا عبد الرحيم المواقف الأوروبية الداعمة لجيش الاحتلال في العدوان على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن وجهة النظر العربية والفلسطينية لا تصل إلى الدول الغربية، مطالبة بمزيد من التسويق والترويج للموقف العربي وتوضيح الحقائق بشأن الصراع.

وأشادت داليا عبد الرحيم، بالموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المناصر للقضية الفلسطينية والذي يتسم بالتوازن.

وانتقدت موقف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، واصفة ذلك بـ"الموقف المنبطح".

واستنكرت داليا عبد الرحيم مطالب البعض بالزج باسم مصر في الصراع الدائر حاليا، مشددة على أن مصر لن تخوض حربا بالوكالة.

وعددت المواقف المصرية المساندة للفلسطينيين عبر الدعم الدبلوماسي والسياسي والشعبي والمساعدات الإنسانية.