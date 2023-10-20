الدوري السعودي.. الهلال بتشكيل هجومي أمام الخليج

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره الخليج على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزعيم المباراة بتشكيل هجومي، مكون من الثلاثي، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، البرازيلي مالكوم أوليفيرا، وسالم الدوسري.

ويغيب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الهلال، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 أثناء فترة التوقف الدولي المنقضية، كما يغيب كل من سلمان الفرج وحسان تمبكتي للإصابة أيضًا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 23 نقطة، فيما يأتي الخليج في المركز الحادي عشر وفي رصيده 9 نقاط.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: سافيتش – روبين نيفيز – ميشيل ديلجادو

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.