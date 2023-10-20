بالفيديو.. داليا عبد الرحيم: الرئيس السيسي يدير الأزمة في فلسطين بحكمة شديدة

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير “البوابة نيوز”، إن ما يحدث للشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي أمر مؤسف وحزين ومروع، معقبة: "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني عبارة عن إبادة جماعية".



وأضافت "عبد الرحيم"، خلال حوارها على فضائية "الحياة"، أن مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية، ويقع على عاتقها مساندة القضية الفلسطينية، مضيفة أن الرئيس السيسي يدير الأزمة في فلسطين بحكمة شديدة، وهذا الأمر يظهر جليًا عند مقارنة تصريحاته بما يقوله الرئيس الأمريكي جون بايدن.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي ضعيف ومنبطح بصورة كبيرة أمام الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أعلن عن دعم ومساندة مصر للقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت عدم المشاركة في أي حرب بالوكالة.

وانتقدت داليا عبد الرحيم المواقف الأوروبية الداعم لجيش الاحتلال في العدوان على قطاع غزة.

وأشارت رئيس تحرير "البوابة"، إلى أن وجهة النظر العربية والفلسطينية لا تصل إلى الدول الغربية، مطالبة بمزيد من التسويق والترويج للموقف العربي وتوضيح الحقائق بشأن الصراع.

وأشادت داليا عبد الرحيم، بالموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المناصر للقضية الفلسطينية الذي يتسم بالتوازن.

وانتقدت رئيس تحرير "البوابة" موقف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، واصفة ذلك بـ"الموقف المنبطح".

واستنكرت داليا عبد الرحيم مطالب البعض الزج باسم مصر في الصراع الدائر حاليا، مشددة على أن مصر لن تخوض حربا بالوكالة.

وعددت رئيس تحرير البوابة، المواقف المصرية المساندة للفلسطينيين عبر الدعم الدبلوماسي والسياسي والشعبي والمساعدات الإنسانية.