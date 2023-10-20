الدوري الأفريقي.. الأهلي يتعادل مع سيمبا 2-2 في ذهاب ربع النهائي "صور"

فرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعادل على مضيفه سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الملعب الوطني مكابا في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

أحرز ثنائية الأهلي رضا سليم في الدقيقة 54 ومحمود كهربا في الدقيقة 63 ، بينما سجل ثنائية سيمبا كلا من دينيس كيبو وساديو كانوتي في الدقيقتين 53 و60 .

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة صن داونز الجنوب افريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم الدبيس

خط الوسط: اليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وجاء تشكيل سيمبا التنزاني فى الدوري الإفريقي كالتالي:

علي خاتورو، فابريس نجوما، زونكيزا، كابومبي، محمد محمد، كالتوس شاما، مزاميرو ياسن، جونيور مالون، هينوك إينونجا، كيبو دينيس، لويس ميكيسوني.