واشنطن تفرض عقوبات على 3 شركات صينية لتوريدها مواد لصناعة الصواريخ الباليستية الباكستانية

أدرجت الولايات المتحدة ثلاثة كيانات في الصين على قائمة العقوبات لتوريدها مواد مستخدمة في بناء الصواريخ الباليستية الباكستانية.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار من خلال اتخاذ إجراءات لتعطيل شبكات المشتريات التي تدعم أنشطة الانتشار المثيرة للقلق.

أدرجت وزارة الخارجية شركة "جنرال تكنولوجي" المحدودة وشركة "بيجين ليو ليو تكنولوجي ديفلوبمنت المحدودة" وشركة "تشانغتشو أوتيك كمبوزيت" المحدودة لمشاركتها أو محاولة انخراطها في أنشطة أو معاملات ساهمت ماديًا في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة) أو تشكل خطر المساهمة ماديًا في ذلك بما في ذلك أي جهود لتصنيع هذه العناصر أو الحصول عليها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها من قبل باكستان.

وعملت شركة شركة جنرال تكنولوجي المحدودة على توريد مواد النحاس التي تستخدم لربط المكونات في محركات الصواريخ الباليستية وفي إنتاج غرف الاحتراق بينما عملت شركة بيجين ليو ليو تكنولوجي ديفلوبمنت المحدودة على توريد الآلات التي يمكن استخدامها في إنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب ويمكن التحكم فيها من خلال نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ. وعملت تشانغتشو أوتيك كمبوزيت المحدودة منذ عام 2019 على توريد موارد تدخل في تطبيقات في أنظمة الصواريخ.

وتُظهر إجراءات اليوم أن الولايات المتحدة ستواصل العمل ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها وأنشطة الشراء المرتبطة بها أينما حدث ذلك- وفقا للبيان.