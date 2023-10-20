الجمعة 20 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. داليا عبد الرحيم: الموقف الأمريكي "منبطح".. ومصر لن تخوض حربا بالوكالة ضد إسرائيل

الكاتبة الصحفية داليا
الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم
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استنكرت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير "البوابة"، الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن ما يحدث يعد بمثابة إبادة جماعية.

وأشادت داليا عبد الرحيم خلال لقائها على قناة "الحياة"،  بالموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المناصر للقضية الفلسطينية الذي يتسم بالتوازن.

وانتقدت رئيس تحرير "البوابة" موقف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن،  واصفة ذلك بـ"الموقف المنبطح".
واستنكرت داليا عبد الرحيم مطالب البعض الزج باسم مصر في الصراع الدائر حاليا، مشددة على أن مصر لن تخوض حربا بالوكالة، كما عددت المواقف المصرية المساندة للفلسطينيين عبر الدعم الدبلوماسي والسياسي والشعبي والمساعدات الإنسانية.

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