الدوري الإفريقي.. كهربا يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى سيمبا

أحرز محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى سيمبا التنزاني ليمنح الاهلي التعادل باللقاء الذي يجمعهما حاليا في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

جاء هدف محمود كهربا في الدقيقة 63 ، بعدما حول سيمبا تاخره بهدف إلى تقدم بهدفين عن طريق دينيس كيبو وساديو كانوتي في الدقيقتين 53 و60 ، وأحرز اللاعب المغربي رضا سليم هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريره رائعة من محمود كهربا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم الدبيس

خط الوسط: اليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وجاء تشكيل سيمبا التنزاني فى الدوري الإفريقي كالتالي:

علي خاتورو، فابريس نجوما، زونكيزا، كابومبي، محمد محمد، كالتوس شاما، مزاميرو ياسن، جونيور مالون، هينوك إينونجا، كيبو دينيس، لويس ميكيسوني.