بالصور .. مظاهرة للمجلس القومي للمرأة بسوهاج لدعم غزة

نظم المجلس القومي للمرأة فرع محافظة سوهاج برئاسة الدكتورة سحر وهبي مقررة المجلس في المحافظة مظاهرة لدعم غزة وايضا تأييدا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين الي سيناء ، ورفعت المشاركات في المظاهرة علم مصر وعلم فلسطين مرددات هتافات مؤيدة للدولة المصرية وقرارتها الداعمة للسلام .

وتشهد محافظات الجمهورية اليوم الجمعة مسيرات تضامنية لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة بفلسطين، وللتنديد بالهجوم الغاشم والاعتداء الذي يقوم به الكيان الصهيوني بقطاع غزة، والاحتجاج على ضرب مستشفى الأهلي المعمداني، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني بينهم أطفال ورضع، ففي القاهرة، نظم الآلاف من أبناء محافظة القاهرة مسيرات تضامنية لتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل منها "القيادة السياسية... أحنا معكم في القضية"، "فلسطين عربية" "بالروح بالدم نفديك يا يا فلسطين"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

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