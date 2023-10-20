لافروف: مزاعم أوكرانيا باستفادة روسيا من الصراع بالشرق الأوسط "قمة السخرية"

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مزاعم الأوكرانيين بأن روسيا تستفيد من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أنها "قمة السخرية".

وأضاف لافروف- في حديث متلفز تعليقًا على مزاعم كييف بأن روسيا تستفيد مما يحدث في الشرق الأوسط- أن "هؤلاء هم المتهكمون تمامًا.. هدفهم الوحيد هو ألا يتم نسيانهم، لكن يمكن نسيانهم لأنه، لسوء الحظ، هناك صراعات أخرى في العالم التي تعتبرها الولايات المتحدة أكثر أهمية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة.

وأشار لافروف إلى أن ظهور أزمات جديدة في العالم لا يعتمد على روسيا، بل على "الصراعات القائمة، والتي ترجع في المقام الأول إلى السياسة الأمريكية".

وتابع: "لو أن الولايات المتحدة سهلت إنشاء دولة فلسطينية (وهو ما دعونا إليه بناء على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة)، لما كان هناك مثل هذا التوتر في قطاع غزة وما حوله، أو في الشرق الأوسط ككل".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن "هذا نتيجة لمغامرة أمريكية أخرى نشهدها الآن".