بالفيديو.. داليا عبد الرحيم: ما يحدث في غزة "مجزرة".. والرؤية العربية لا تصل إلى الغرب

وصفت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير "البوابة"، إن ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين "مجازر" ضد المدنيين الأبرياء.

وانتقدت داليا عبد الرحيم خلال لقائها على قناة "الحياة"، المواقف الأوروبية الداعم لجيش الاحتلال في العدوان على قطاع غزة.

وأشارت رئيس تحرير "البوابة"، إلى أن وجهة النظر العربية والفلسطينية لا تصل إلى الدول الغربية، مطالبة بمزيد من التسويق والترويج للموقف العربي وتوضيح الحقائق بشأن الصراع.

وأشادت داليا عبد الرحيم، بالموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المناصر للقضية الفلسطينية الذي يتسم بالتوازن.

وانتقدت رئيس تحرير "البوابة" موقف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، واصفة ذلك بـ"الموقف المنبطح".

واستنكرت داليا عبد الرحيم مطالب البعض الزج باسم مصر في الصراع الدائر حاليا، مشددة على أن مصر لن تخوض حربا بالوكالة.

وعددت رئيس تحرير البوابة، المواقف المصرية المساندة للفلسطينيين عبر الدعم الدبلوماسي والسياسي والشعبي والمساعدات الإنسانية.