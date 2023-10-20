الدوري الأفريقي.. رضا سليم يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك سيمبا

أحرز رضا سليم هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمى سيمبا التنزاني باللقاء الذي يجمعهما حاليا في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وجاء هدف رضا سليم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة رائعة من محمود كهربا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيمبا التنزاني بعد قليل في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

يحل الأهلي ضيفا على سيمبا في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم الدبيس

خط الوسط: اليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا.

جاء تشكيل سيمبا التنزاني فى الدوري الإفريقي كالتالي:

علي خاتورو، فابريس نجوما، زونكيزا، كابومبي، محمد محمد، كالتوس شاما، مزاميرو ياسن، جونيور مالون، هينوك إينونجا، كيبو دينيس، لويس ميكيسوني.