الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: تكثيف الوجود العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسط يفاقم خطر التصعيد

روسيا
روسيا
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أكد نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسى زايتسيف أن تكثيف الوجود العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسط قرب منطقة الصراع فى قطاع غزة يفاقم خطر التصعيد.

وقال زايتسيف بشأن الوجود العسكرى للولايات المتحدة ودول غربية أخرى فى شرق البحر المتوسط، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية "إن تعزيز بعض الدول لوجودها العسكرى فى منطقة النزاع، بلا شك ينطوى على خطر زيادة التصعيد، من جانب مختلف الأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر فى المواجهة الحالية حول قطاع غزة".

وأضاف "تصدر تصريحات استفزازية تهدد بتوسيع نطاق المواجهة المسلحة إلى دول الجوار وحتى إلى المنطقة بأكملها، ولا نعتقد أن ذلك يسهم فى إيجاد أقصر طريق لتحسين الأوضاع وتحقيق السلام".

وأكد زايتسيف، تمسك روسيا بموقفها المؤيد للتسوية السياسية والدبلوماسية للصراع فى الشرق الأوسط من خلال إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، على أن تكون نتيجتها هى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأسس الدولية القانونية المعروفة.

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