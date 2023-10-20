الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

في وقفة حاشدة.. حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعلن رفضها للقصف الإسرائيلي على غزة

الوقفة الاحتجاجية
الوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول
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شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى وقفة احتجاجية حاشدة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر الرافضة لتهجير أهالي قطاع غزة، والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع  لدعم إخواننا في فلسطين، وكذلك الوقف الفوري للاعتداء على المدنيين 

في هذا الصراع، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية الوحشية ودعم وتفويض القيادة السياسية في إدارتها للأحداث الجارية، وتضامناً مع الأشقاء في فلسطين.

جاء ذلك بمشاركة كل أطياف الشعب المصري صفاً لدعم وتأييد القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظاً على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

كما أعربت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رفضها القاطع لكل التصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لمخالفتها القانون الدولي والإنساني، حيث دعت دول العالم أجمع الى التدخل للضغط والتهدئة، والعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.

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