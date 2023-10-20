الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسيرة حاشدة في مدينة طرابلس اللبنانية تضامنا مع فلسطين

مظاهرات دعما لفلسطين
مظاهرات دعما لفلسطين
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شارك عدد كبير من اللبنانيين في مسيرة حاشدة في مدينة طرابلس بشمال البلاد، اليوم الجمعة، من أجل التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يعانون من حصار وعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

 جاءت المسيرة تحت شعار "تضامنا مع غزة العزة وانتصارا لفلسطين وتنديدا بحرب الإبادة والتهجير الصهيونية وإعتزازا بالمقاومة وإنجازات طوفان الأقصى".

انطلقت المسيرة الكبيرة من أمام المسجد المنصوري الكبير مرورا بشوارع المدينة بمشاركة القوى السياسية والنقابية والأهلية والثقافية والاجتماعية والرياضية والكشفية الإسلامية والوطنية والفصائل الفلسطينية في الشمال.

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