الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يفوز على الطلائع بهدف نظيف في الجولة الرابعة بالدوري

المصري يفوز على طلائع
المصري يفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الرابعة
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فاز فريق الكرة بنادي المصري البورسعيدي ،بقيادة على ماهر ،على نظيره الطلائع ،في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ،ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

سجل هدف الفوز لفريق المصري البورسعيدي ،فخر الدين بن يوسف ،في الدقيقة ٧٢ من عمر المباراة ،ليتنهي اللقاء بفوز المصري البورسعيدي على طلائع الجيش بهدف دون رد .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى النقطة رقم ٩ في المركز الثاني ،بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة رقم ٤ في المركز العاشر بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

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