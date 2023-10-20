المصري يفوز على الطلائع بهدف نظيف في الجولة الرابعة بالدوري

فاز فريق الكرة بنادي المصري البورسعيدي ،بقيادة على ماهر ،على نظيره الطلائع ،في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ،ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

سجل هدف الفوز لفريق المصري البورسعيدي ،فخر الدين بن يوسف ،في الدقيقة ٧٢ من عمر المباراة ،ليتنهي اللقاء بفوز المصري البورسعيدي على طلائع الجيش بهدف دون رد .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى النقطة رقم ٩ في المركز الثاني ،بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة رقم ٤ في المركز العاشر بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .