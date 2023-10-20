محافظ أسوان يكلف برصد نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بكوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية لوحدة حياة كريمة لرصد نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات ، مع تقديم كل التيسيرات لتلافى المعوقات والمشكلات أولاً بأول وضمان تلبية مختلف المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

من جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على أنه تم إجراء جولة ميدانية بمرافقة الدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان لتفقد المشروعات الجارية بقريتى عنيبه بمركز نصر النوبة ضمن مشروع " سكن كريم " حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للعمارات السكنية بالقرية بإجمالى 3 عمارات تضم 24 وحدة سكنية ، وجارى عمل المقايسة اللازمة لتوصيل خدمة مياه الشرب ، ونفذ جهاز التعمير قاعدة المحول الكهربائى ، وتم مد خطوط شبكات الصرف الصحى الجديد أمام العمارات حيث يوجد منهول صرف صحى قريب من العمارات .

لفت إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم المرور على قرية عرب كيما التابعه لقرية إقليت بمركز كوم أمبو لمتابعة الأعمال الجارية التي تضم إنشاء 6 عمارات تضم 48 وحدة سكنية ، وتم أيضاً الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للعمارات السكنية ، وجار عمل مقايسة توصيل خدمة مياه الشرب ، فيما يجرى إختيار موقع المحول الكهربائى ، بينما يتم إعداد مذكرة بالموقف التنفيذي لعمارات سكن كريم ، والمقترحات الخاصة بمشروع الصرف الصحى للإنتهاء من توصيل المرافق للعمارات السكنية .

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